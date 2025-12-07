Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

07. decembra 2025

Viac ľudí získa nárok na ošetrovné, novela po roku 2026 mení pravidlá a zjednodušuje legislatívu


Od 1. apríla 2026 bude môcť viac poistencov získať dávku ošetrovné (OČR) vďaka novele zákona o sociálnom ...



7.12.2025 (SITA.sk) -

Od 1. apríla 2026 bude môcť viac poistencov získať dávku ošetrovné (OČR) vďaka novele zákona o sociálnom poistení. Rozšíril sa okruh osôb oprávnených na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku alebo manžela rodiča či osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Nová právna úprava zároveň zjednodušuje striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrovaní. Pri dávke ošetrovné s trvaním 90 dní sa poistenci budú môcť po 30 dňoch vystriedať elektronicky cez formulár bez potreby návštevy ošetrujúceho lekára.



Doterajší právny stav pri osvojení


Krátkodobé ošetrovné od apríla 2026 bude sprístupnené aj tým, ktorí osobne a celodenne ošetria chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča), chorého osvojiteľa manžela alebo manželky (manželovho/manželkinho nevlastného rodiča), alebo chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa (otčima, macochu).



Doteraz mohli osvojené deti získavať ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča alebo rodiča manžela/manželky. Osvojitelia mali nárok na ošetrovné, ak ošetrovali svoje osvojené dieťa alebo osvojené dieťa manžela/manželky.



Nové pravidlá pri dlhodobom ošetrovnom


Novela zabezpečuje rovnaký prístup k ošetrovnému pre osvojené deti a rozširuje možnosť nároku na ošetrovné na ošetrovanie manžela alebo manželky rodiča či osvojiteľa, teda v praxi otčíma alebo macochy.



Pokiaľ ide o dlhodobé ošetrovné, zatiaľ striedanie poistencov vyžadovalo ukončenie ošetrovania u lekára a následné potvrdenie novému ošetrujúcemu. Od 1. apríla 2026 bude možné striedanie poistencov po 30 dňoch jednoduchšie - prostredníctvom elektronického formulára pričom poistenec, ktorý aktuálne ošetruje ošetrovanú osobu, musí udeliť súhlas na ukončenie ošetrovania. Následne bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší poistenec


Tieto zmeny predstavujú technologické a administratívne uľahčenia pri čerpaní ošetrovného a reflektujú širší spoločenský záujem podporiť rodinnú starostlivosť o chorých.





Zdroj: SITA.sk - Viac ľudí získa nárok na ošetrovné, novela po roku 2026 mení pravidlá a zjednodušuje legislatívu © SITA Všetky práva vyhradené.

