Orbán: EÚ by mala prevziať model stredopravej a pravicovej spolupráce

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 6. mája (TASR) - Európa by mala prevziať rakúsky model, v ktorom spolupracujú stredopravé a pravicové strany. Vyhlásil to v rozhovore pre pondelňajšie vydanie rakúskeho denníka Kleine Zeitung predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred návštevou predsedu pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho.Orbán v rozhovore, ktorý zverejnila v plnom rozsahu aj internetová stránka maďarskej vlády Kormány.hu, zdôraznil, že pohľad z Budapešti svedčí o tom, že táto spolupráca v Rakúsku je úspešná, pretože je tam stabilita, sú viditeľné hospodárske ciele či znižovanie daní.Maďarský ministerský predseda o Strachem povedal, že vyniká zspresnil Orbán, podľa ktorého problémom európskej elity je, že neverí v silu vodcovskej osobnosti, ktorá dokáže nadchnúť ľudí.K otázke členstva Fideszu v Európskej ľudovej strane (EPP) predseda maďarskej vlády a predseda Fideszu povedal, že existuje riziko konečného rozchodu ľudovcov s európskymi kresťanskými demokratmi, čo by podľa jeho slov nebolo žiaduce.dodal Orbán.Maďarský premiér vyjadril sympatie k politike šéfky extrémne pravicovej francúzskej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, najmä k jej odmietaniu islamu. "konštatoval.Le Penová v nedeľu ponúkla strane Fidesz a poľskej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) spojenectvo na pôde Európskeho parlamentu (EP). Vyhlásila, že v euroskeptickej parlamentnej politickej frakcii Európa národov a slobôd (ENF) budú vítaní všetci tí, ktorí hovoria, že strany združené v tejto skupine majú pravdu a konajú správne.