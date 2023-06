Orbán naďalej vetuje 500-miliónovú pomoc Ukrajine

Problémom je OTP Bank

Jednomyseľné schválenie

Zoznam medzinárodných sponzorov vojny

27.6.2023 (SITA.sk) - Maďarská vláda naďalej bráni Európskej únii (EÚ) v schválení ďalšej tranže v objeme 500 miliónov eur na vojenskú pomoc Ukrajine. Informuje o tom portál Euronews.Mesiac trvajúce veto opätovne potvrdili na pondelkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí v Luxembursku. Šéf diplomacie eurobloku Josep Borrell sa v tejto súvislosti vyjadril, že ho pretrvávajúca „poľutovaniahodná" patová situácia „skutočne mrzí."Maďarské blokovanie pomoci súvisí so sporom o ukrajinský zoznam „medzinárodných sponzorov vojny", na ktorom je aj OTP Bank , najväčšia maďarská komerčná banka. Budapešť tvrdí, že takéto označenie banky je „neprijateľné“ a ako podmienku pre schválenie najnovšieho balíka vojenskej pomoci v hodnote 500 miliónov eur v rámci takzvanéhochce, aby ju zo zoznamu úplne odstránili.Euronews pripomína, že EPF je mimorozpočtový nástroj, ktorý členským štátom čiastočne prepláca náklady na smrtiace i nesmrtiace vybavenie, ktoré poskytujú ukrajinským ozbrojeným silám.Podobne ako pri každom rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky, je však aj pri uvoľnení každého finančného balíka v rámci EPF potrebné jednomyseľné schválenie zo strany všetkých 27 členských štátov. Toto pravidlo teda umožnilo Maďarsku zablokovať najnovší finančný balík, čím frustruje ostatné krajiny Únie aj kyjevské úrady.„Prijatie ôsmeho podporného balíka pre Ukrajinu stále nie je vyriešené," vyjadril sa Borrell na záver zasadnutia v Luxembursku a dodal, že sa osobne bude „so všetkými angažovať, aby sme sa pokúsili vyriešiť to čo najskôr, pretože tento podporný balík pre Ukrajinu je naďalej životne dôležitý."Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ho medzitým vyzval, aby „vyvinul tlak na Ukrajinu", pričom poznamenal, že „Ukrajina by mohla situáciu ľahko vyriešiť odstránením OTP Bank, ak by si to želala."Maďari pomoc prvý raz zablokovali v polovici mája, niekoľko dní po tom, ako sa ukrajinskározhodla pridať OTP Bank do zoznamu „medzinárodných sponzorov vojny", pretože naďalej podniká v Rusku.Podľa svojej webovej stránky má OTP Bank viac ako 2,4 milióna klientov a v Rusku prevádzkuje viac ako 4 500 pobočiek. Firma označila zaradenie na zoznam zo strany Ukrajiny za „neopodstatnené" a vo vzťahu k trhovému podielu banky neprimerané.Tento spor bránil aj dohode o novom balíku európskych sankcií voči Rusku, ktoré sú zamerané na boj proti ich obchádzaniu. Schválili ich až minulú stredu po tom, ako NACP dočasne pozastavila zaradenie piatich gréckych lodných spoločností na zoznam „sponzorov vojny". V súvislosti s OTP však NACP neurobila žiadne zmeny, konštatuje Euronews.