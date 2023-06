Raši informoval o chybnom čerpaní eurofondov, Slovensko muselo vrátiť 70 miliónov eur (video)

Chybovali ministerstvá práce a investícií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Harmonogram výziev

27.6.2023 (SITA.sk) - Ohrozené využitie 800 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 nie je jediný problém. Pre chyby ministerstiev ako riadiacich orgánov pre operačné programy a na základe auditov za roky 2020 a 2021 muselo Slovensko vrátiť, a spolu so sankciou uhradiť, takmer 70 miliónov eur.Podpredseda strany Hlas-SD a poslanec parlamentu Richard Raši o tom v utorok informoval s tým, že rôzne pochybenia zistilo Ministerstvo financií SR . Ministerstvá podľa neho pre pochybenia museli vrátiť 37,5 milióna eur a Európska komisia uložila pokutu za 32,3 milióna eur.„Ešte nie je dokončený audit za rok 2022, kde zrejme znova prídeme o desiatky miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré strácame kvôli chybám tých, ktorí ich mali rozdeľovať, posielať do regiónov, miest a obcí, a ktorí mali kontrolovať, aby boli použité aj pridelené správne," povedal Raši.Napríklad v roku 2019 bola chybovosť projektov v objeme 10 miliónov eur. Najviac chýb v roku 2021 bolo podľa poslanca v Operačnom programe Ľudské zdroje a v Integrovanom regionálnom operačnom programe, teda v pôsobnosti ministerstiev práce a investícií, ktoré donedávna riadili Milan Krajniak Sme rodina ) a Veronika Remišová Za ľudí ).Raši pripomenul zatiaľ nulové čerpanie eurofondov z takmer 13 miliárd eur v novom programovom období 2021 až 2027. V hlavnom Programe Slovensko je zatiaľ vyhlásená jedna výzva v hodnote 46 miliónov eur, pričom podľa aktualizovaného plánu výziev mali byť do 30. júna vyhlásené výzvy za 1,38 miliardy eur. Pôvodne mali byť v tomto roku vyhlásené výzvy v objeme zhruba do 6 miliárd eur.„Toto je aj výzva pre novú vládu. Buď je to vláda odborníkov alebo úradníkov. Zatiaľ sa robia kroky, že to vyzerá, že máme vládu neschopných úradníkov," dodal Raši. Upozornil na to, že nová vláda zverejnila dva týždne po svojom nástupe harmonogram, podľa ktorého budú do konca tohto mesiaca vyhlásené výzvy v spomínanom objeme, hoci je zverejnená iba jedna výzva.