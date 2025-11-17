|
17.11.2025
|Denník - Správy
17. novembra 2025
Orbán obvinil lídrov EÚ, že zámerne predlžujú vojnu. Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko, tvrdí
Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko vo vojne a pokračujúca finančná podpora zo strany Európskej únie je „úplne šialená“. Ako referuje web
17.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko vo vojne a pokračujúca finančná podpora zo strany Európskej únie je „úplne šialená“. Ako referuje web Politico, v rozhovore pre podcast MD MEETS to povedal Viktor Orbán.
Maďarský premiér tiež tvrdí, že financovanie Ukrajiny „ekonomicky a finančne zabíja“ EÚ. „Už sme spálili 185 miliárd eur a naším zámerom je spáliť ešte viac. Financujeme krajinu, ktorá nemá šancu vyhrať vojnu," povedal Orbán.
Maďarsko v minulosti blokovalo predĺženie sankcií EÚ proti Rusku aj finančnú podporu pre Ukrajinu a lobovalo za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu.
Orbán v rozhovore tiež obvinil lídrov EÚ, že zámerne predlžujú konflikt, aby si zlepšili vyjednávaciu pozíciu pri mierových rokovaniach. „Myslia si, že musíme pokračovať vo vojne, aby sme viac podporovali Ukrajinu. Je to úplne nesprávne," vyhlásil.
Podľa Orbána by Európa mala zaujať postoj k Ukrajine „na základe európskeho záujmu“. Dodal, že ho nezaujíma, či Moskva vyhráva alebo prehráva, ale zaujíma ho „budúcnosť európskych národov, vrátane Maďarov“ a „nový bezpečnostný systém“.
Obavy, že posilnené Rusko by mohlo zaútočiť na ďalšiu členskú krajinu EÚ alebo NATO, odmietol. „Je smiešne tvrdiť, že Rusi zaútočia na EÚ alebo NATO, jednoducho preto, že nie sú dosť silní. My sme oveľa silnejší," vyhlásil.
Nesprávne konanie lídrov EÚ
Zaujíma ho budúcnosť európskych národov
