Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
17. novembra 2025
Vďaka novembru 1989 môžeme slobodne vysloviť svoj názor, Pellegrini apeloval aj na úctu k študentom – VIDEO
Pondelok nemá byť príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale na pripomenutie si hodnôt demokracie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Pondelok nemá byť príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale na pripomenutie si hodnôt demokracie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu.
„Na tento štátny sviatok môžeme mať rôzne názory, rovnako ako môžeme mať rôzne názory na čokoľvek v tejto krajine. Ale to, že tieto názory môžeme slobodne vyslovovať a šíriť bez strachu o svoju slobodu či dokonca život, má svoj pôvod práve v novembri ´89,“ povedal prezident a vyjadril presvedčenie, že si tento sviatok zaslúži úctu každého, kto má zároveň úctu k demokracii a slobode. Prezident zdôraznil, že tento deň nemá myť príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale na pripomenutie si hodnôt, ktoré všetkých spájajú.
„Hodnoty, ktoré pred 36 rokmi rezonovali v mysliach Sloveniek a Slovákov. A myslím si, najlepšie ich vyjadrujú štyri slová: sloboda, nádej, zmierenie a dialóg,“ doplnil prezident. Dialóg, po ktorom v novembri ´89 volali všetky vrstvy spoločnosti, sa však podľa neho z verejného života vytratil.
„Dialóg častokrát nahradil hejt, urážky a vulgarizmy. Ak však chceme namiesto ďalšieho rozdúchavania nenávisti hľadať cesty k spájaniu slovenského národa, bez slušného dialógu sa to jednoducho nezaobíde. Aj preto ako prezident všetkých slovenských občanov prosím: Majme rešpekt ku každému názoru, ktorý je vyslovený slušnou formou a ktorého prvotným cieľom nie je šíriť nenávisť," vyhlásil Pellegrini.
Prezident si na pietnom mieste uctil obete totalitného režimu a venoval spomienku politickým väzňom. Je podľa neho dôležité pripomínať si, že žiadny politický systém a žiadna ideológia nemôže svojvoľne zasahovať do práv a do životov občanov a prenasledovať ich na základe ich pôvodu, viery či politického presvedčenia.
„Sloboda a demokracia, ktoré nám priniesol november ´89, sú základným predpokladom pre to, aby mal každý jednotlivec, každý občan tejto krajiny šancu žiť a prežiť dôstojný život. Sú predpokladom pre úspešné napredovanie Slovenska. Prosperita či ekonomický a sociálny rozvoj sa dajú dosiahnuť len v spoločnosti, ktorá dodržiava zákony a rešpektuje ľudské práva. Kde vládne duch slobody, vrátane slobody podnikania či slobody prejavu,“ dodal Pellegrini.
Prezident vo svojom príhovore podotkol, že ak mnohí ľudia cítia, že nie je naplnená ich túžba po dôstojných podmienkach, nie je to problém hodnôt, ktoré si občania pred 36 rokmi vydobyli.
„Problém spočíva v tom, ako s týmito hodnotami a s potenciálom našej krajiny naložili ponovembrové politické reprezentácie,“ zdôraznil prezident. Zároveň apeloval na úctu k študentom, keďže práve študenti sú tí, ktorí si 17. november pripomínajú ako Medzinárodný deň študentstva a ktorí stáli na počiatku novembrových udalostí spred 36 rokov.
„A majme rešpekt aj k starším generáciám, ktoré vo svojom živote niekoľkokrát zaplatili za politické zmeny vo svojej vlasti,“ uzavrel Pellegrini s tým, že vzájomný rešpekt a dialóg sú hodnotami novembra ´89, ktoré ešte stále čakajú na naplnenie.
17. novembra 1989 sa v ČSSR začala nežná revolúcia, udalosti, počas ktorých sa zrútil komunistický režim. 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939 a brutálny policajný zákrok proti nim na pražskej Národní třídě vyvolal rozhorčenie celej verejnosti a ďalšie protesty. K štrajku na vysokých školách v Československu sa pridali herci a od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN).
24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk. 29. novembra Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. 10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom. V ten istý deň prezident Gustáv Husák odstúpil a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
