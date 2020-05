Orbán očakáva, že sa Maďarsko vráti k obvyklému parlamentnému poriadku koncom mája

Dobré právomoci pre lídrov

Vučič takisto čelil kritike

15.5.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán očakáva, že sa čoskoro vzdá mimoriadnych právomocí, ktoré mu dal v marci parlament. Orbánova vláda môže počas pandémie nového koronavírusu na časovo neobmedzené obdobie vládnuť prostredníctvom dekrétov, čo si vyslúžilo značnú kritiku, napríklad aj od Európskeho parlamentu Predseda maďarskej vlády v piatok počas návštevy Srbska uviedol, že je presvedčený, že krajiny, ktoré dali počas pandémie svojim lídrom "dobré právomoci" boli v boji proti vírusu úspešnejšie, ako tie, čo nemohli "vystúpiť z obvyklého politického rozhodovacieho mechanizmu".Špeciálne právomoci podľa neho pomohli Maďarsku v reakcii na pandémiu. Vzdať by sa ich mohol koncom mája. Ako ďalej uviedol, Maďarsko sa vláde podarilo obrániť, pričom tak urobila "v demokratickom rámci", a krajina sa vráti k obvyklému parlamentnému poriadku.Orbán po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom zároveň povedal, že keď sa vzdá svojej možnosti vládnuť prostredníctvom dekrétov, každý dostane priestor na "ospravedlnenie sa Maďarsku za falošné obvinenia" z ostatných mesiacov.Vučič na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že by nikdy nepovedal nič proti Orbánovi a jeho politike, len aby ho pochválili "ľavicové liberálne európske kruhy a zahraničné médiá"."Nikdy mi to nenapadlo. Mám svoju dôstojnosť a hrdosť," vyjadril sa srbský prezident, ktorý si za svoju vládu počas pandémie tiež vyslúžil kritiku zo strany predstaviteľov Európskej únie Maďarsko hlási 3 417 prípadov nákazy novým koronavírusom a 442 úmrtí, Srbsko má 10 438 prípadov a 225 úmrtí.