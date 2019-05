Orbán označil Salviniho za najdôležitejšieho človeka Európy

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 1. mája (TASR) - Za najdôležitejšieho človeka z hľadiska zastavenia migrácie a transformácie Európy označil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán talianskeho vicepremiéra Mattea Salviniho. Orbán to uviedol v rozhovore pre stredajšie vydanie talianskeho denníka La Stampa.Rozhovor s titulkomposkytol pred štvrtkovou návštevou šéfa talianskej protiimigračnej strany Liga Severu v Budapešti.Orbán v ňom okrem iného vyhlásil, že Európska ľudová strana (EPP) sa chystá na samovraždu a "utopí sa", ak sa chce opäť viazať k európskej ľavici.Zdôraznil, že EPP je čoraz neúspešnejšia, v Európe je čoraz menej premiérov zo strany európskych ľudovcov, a po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude mať EPP menej mandátov.povedal maďarský premiér.Podľa slov Orbána Salvini pricestuje do Budapešti ako taliansky minister vnútra, ale on s ním bude rokovať aj ako s predsedom najväčšej politickej sily v Taliansku. Maďarský premiér avizoval, že so Salvinim navštívia aj maďarsko-srbský hraničný priechod Röszke, aby mu ukázal, ako Maďarsko chráni štátne hranice.Orbán podotkol, že so Salvinim obaja čelia útokom. "dodal.Salvini sa okrem Orbána stretne aj s maďarským ministrom vnútra Sándorom Pintérom.