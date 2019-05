Od 1. mája sa opäť zvyšujú príplatky za nočnú a víkendovú prácu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. mája (TASR) - Ľudia pracujúci v neštandardnom čase si nájdu na výplatných páskach viac. Opäť sa totiž zvyšujú príplatky za nočnú a víkendovú prácu. Netradičný pracovný čas sa pritom týka pomerne veľkého počtu ľudí. Napríklad v sobotu pracuje pravidelne každý piaty Slovák.Zvyšovanie príplatkov sa realizovalo v dvoch etapách, prvá bola vlani v máji. Od 1. mája tohto roka sa pri nerizikovom zamestnaní príplatok za nočnú prácu zvýši zo súčasných 30 % na konečných 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku, čo predstavuje zvýšenie z 0,90 eura na 1,20 eura. V prípade rizikovej práce pôjde od mája tohto roka nahor z 35 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia však majú mať možnosť uplatniť si výnimky. Znamená to, že sa môžu so zamestnancami dohodnúť na nižšom príplatku, avšak bude môcť byť vo výške najmenej 35 %. Výnimku však nie je možné dohodnúť pri rizikovej práci.Vyššie príplatky majú od 1. mája tohto roka aj ľudia pracujúci cez víkend. Za prácu v sobotu sa zvýši zamestnancom príplatok z 25 % na 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže z 0,75 eura na 1,50 eura za hodinu. Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, od mája tohto roka aspoň výške 45 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Nižší príplatok bude možné dohodnúť len vtedy, keď vo firme nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.Ak pôjdu ľudia do práce v nedeľu, budú mať nárok na príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 2,99 eura namiesto 1,50 eura. Takisto je možné dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve nižší príplatok, avšak môže byť najmenej vo výške 90 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) zhodnotil, že pri diskusiách o príplatkoch dobre fungoval sociálny dialóg.zhodnotil pre TASR Richter.Zamestnávatelia však na vyššie príplatky reagujú rôzne, tvrdia, že im stúpli náklady na pracovnú silu. To, že firmy aktuálne pristupujú k úpravám pre prijaté opatrenia, potvrdila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500 aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Niektoré firmy pristúpili k obmedzeniu výplaty odmien, úprave pracovných zmien, či znižovaniu variabilných zložiek platu.uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.Podľa Richtera je však dôležité, aby bol dodržaný zákon. "uviedol Richter.