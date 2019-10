Orbán po komunálnych voľbách: Fidesz je aj stále najsilnejšou stranou

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 14. októbra (TASR) - V nedeľňajších komunálnych voľbách v Maďarsku sa potvrdilo, že vládny Fidesz-KDNP je aj naďalej najsilnejším politickým blokom v Maďarsku. Uviedol to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorého citovala agentúra MTI.Na podujatí v Budapešti, na ktorom lídri Fideszu-KDNP spolu s doterajším starostom Budapešti Istvánom Tarlósom čakali na výsledky volieb, Orbán podotkol, že predvolebná kampaň bola ťažká.zdôraznil premiér v nedeľu neskoro večer.V súvislosti s prehrou kandidáta Fideszu-KDNP Tarlósa v súboji o post starostu Budapešti podotkol, že vládny blok nikdy nezabudne, že Tarlós v uplynulých deviatich rokoch ako starosta vyviedol hlavné mesto z krízovej situácie. Kreslo starostu napokon obsadí spoločný kandidát opozičnej ľavice Gergely Karácsony.Orbán poznamenal, že Fidesz-KDNP má aj naďalej väčšinu v 13 zastupiteľstvách miest so župným právom a že v 19 župných zastupiteľstvách vyhral vládny blok. V kategórii miest s vyše 5000 obyvateľmi bude v 147 mestách primátor vládneho bloku, čo je vyše polovica.MTI pripomína, že v 14 z 23 budapeštianskych mestských častí získali post starostu opoziční kandidáti, avšak v 13 z 23 miest so župným právom zvíťazili kandidáti vládneho bloku.Účasť voličov bola vyššia než v komunálnych voľbách v roku 2014, kedy prišlo k urnám 44,30 percent Maďarov, avšak rekord vo volebnej účasti nepadol. Nedeľňajších komunálnych volieb sa zúčastnilo vyše 47 percent oprávnených voličov.