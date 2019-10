Truban vyzval Čižnára, aby začal disciplinárne konanie voči Trnkovi

Na archívnej snímke Michal Truban. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal okamžite začať disciplinárne konanie voči prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Povedal to líder koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban v pondelok na tlačovej konferencii. Reagoval tak na zverejnenú nahrávku medzi bývalým generálnym prokurátorom Trnkom a Marianom K. Taktiež by sa mal začať riešiť aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák, ktorý si mal údajne kupovať hlasy poslancov.skonštatoval Truban. Predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý tvrdí, že jadrom tohto problému nie je Marian K., pretože "povedal. Pokiaľ budú mať podľa neho finančné skupiny ako Penta takú moc, akú majú, nikdy sa na Slovensku nič nezmení.Denník N informoval o tom, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom K. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian K. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa Denníka N Marian K. vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí. Haščák sa dištancuje od všetkých, s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmieta ich.