Orbán podporil ofenzívu Turecka, ale europoslanci za Fidesz juodsúdili

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. októbra (TASR) - Kým vláda maďarského premiéra Viktora Orbána nedávno vyjadrila podporu tureckej ofenzíve, poslanci Európskeho parlamentu (EP) z vládnej strany Fidesz vo štvrtok hlasovali za uznesenie, ktorým EP dôrazne odsúdil jednostranný turecký vojenský zásah v severovýchodnej Sýrii.Podľa spravodajského servera magyarnarancs.hu uznesenie, ktorým europoslanci vyzvali Turecko, aby čo najrýchlejšie stiahlo všetky svoje sily zo sýrskeho územia, bolo prijaté veľkou väčšinou, vrátane poslancov z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP). Uznesenie teda podporili aj poslanci za Fidesz.Server poznamenal, že je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že začiatkom októbra sa Orbánova vláda pokúsila zabrániť tomu, aby Európska únia (EÚ) vydala vyhlásenie o odsúdení vojenskej operácie. Orbán potom 15. októbra osobne rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v azerbajdžanskom hlavnom meste, kde turecký prezident vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje jeho krajinu.vyhlásil v ten istý deň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf maďarskej diplomacie pre miestne štátne médiá uviedol, žeZdá sa, že Fidesz v Bruseli cúvol, EPP sa totiž ešte stále nerozhodla, či Fidesz prijme späť za člena, píše magyarnarancs.hu.Poslanec EP za Fidesz Tamás Deutsch pre agentúru MTI v tejto súvislosti uviedol, že udalosti v Sýrii vzbudzujú vážne obavy, súčasne však treba vziať do úvahy skutočnosť, že Ankara je stabilizujúcim prvkom tamojšieho regiónu.dodal s tým, že poslanci EP za Fidesz spoločne hlasovali s ďalšími poslancami EPP, pretože frakcia vytvorila jednotný postoj. Deutsch zdôraznil, že by Fidesz nepodporil žiadnu iniciatívu, ktorá by viedla k ďalšej utečeneckej kríze.