Orbán porušuje princípy právneho štátu. Ak nezmení svoj prístup, Maďarsko príde o eurofondy

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) začala formálne konanie o pozastavení poskytovania finančných prostriedkov Maďarsku za porušenie princípov právneho štátu. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to oznámila podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová V Maďarsku identifikovali problémy, ktoré by mohli porušiť tamojší právny štát a ovplyvniť rozpočet Európskej únie . V tejto súvislosti poslali Budapešti list. Maďarsko bude podľa Jourovej musieť reagovať na obavy EK a navrhnúť nápravné opatrenia.Maďarsko, ktoré je veľkým recipientom eurofondov, v ostatných rokoch čelí rastúcej kritike pre odklon od demokratických princípov prostredníctvom nadmernej kontroly nad súdnictvom, potláčania slobody médií a odopierania práv LGBT ľuďom.Je to po prvý raz, čo EÚ používa mechanizmus podmienenosti poskytnutia finančných prostriedkov z jej rozpočtu dodržiavaním zásad právneho štátu členskými štátmi. Konanie voči Maďarsku už začiatkom mesiaca oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová