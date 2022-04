Súdna mapa prinavráti dôveru občanov v slovenskú justíciu, Heger sa poďakoval Kolíkovej za urputný zápas o kľúčovú reformu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.4.2022 - Schválením súdnej mapy čakajú Slovensko transparentnejšie a odbornejšie súdy, ktoré patria do demokratickej krajiny. Reforma pomôže podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) vrátiť občanom dôveru v súdnictvo, a rýchlejšie, efektívnejšie a odbornejšie súdne rozhodnutia sú nástrojom, ako to docieliť. Premiér to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ďakujem všetkým poslancom, ktorí svojím hlasom potvrdili, že im záleží na spravodlivejšom Slovensku. Rovnako ďakujem ministerke Márii Kolíkovej a jej tímu, že svoj zápas o kľúčovú reformu nevzdali, ale hľadali cesty, ako nájsť kompromisné riešenie,“ povedal Heger.Zároveň pripomenul, že reforma je ďalším míľnikom v napĺňaní Plánu obnovy a odolnosti , a Slovensko v najbližších dňoch požiada Európsku komisiu o prvú platbu vo výške 458,3 milióna eur.„Verím, že ak pôjdeme takto ďalej, už čoskoro budeme žiť v modernej, spravodlivej, vzdelanej, zdravej a zelenej krajine,“ uzavrel premiér.