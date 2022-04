Orbán prišiel o verného spojenca, Kaczynski mu adresoval ostrú kritiku a odmietol s ním spolupracovať

Orbán je sklamaním

Orbán drží stranu Putinovi

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski v piatok dôrazne kritizoval svojho dlhoročného spojenca a priateľa, maďarského premiéra Viktora Orbána . Ďalšia spolupráca medzi nimi podľa Kaczynského nie je možná, ak sa nezmení Orbánov postoj k ruskej agresii voči Ukrajine.Sedemdesiatdvaročný politik sa v rozhlasovom rozhovore vyjadril, že má „jednoznačne negatívny“ názor na to, že Orbán odmieta odsúdiť ruského lídra Vladimira Putina v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, nechce pomôcť s vyzbrojením Ukrajiny a tiež za to, že označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jedného zo svojich „oponentov“, ktorých porazil vo voľbách. Orbánov prístup pritom označil za „veľmi smutný“ a „sklamanie“.„Keď premiér Orbán vraví, že nedokáže jasne vidieť, čo sa stalo v Buči, mal by navštíviť očného lekára a je to sklamanie,“ konštatoval Kaczynski v Radiu Plus, ktoré sa zameriava na sociálne témy a témy súvisiace s náboženstvom.Napriek tomu sa však snažil nájsť zmysel v Orbánových cieľoch. Myslí si, že „to, čo Viktor Orbán robí, súvisí s nádejou, že zohrá nejakú úlohu v ukončení tohto konfliktu (na Ukrajine), no myslím, že to je slepá ulička, absolútne“.Orbán po svojom víkendovom víťazstve vo voľbách povedal, že chce posilniť väzby s Poľskom a ukončiť rozkol v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.Poľsko totiž patrí k najvernejším spojencom Kyjeva. Kaczynski však na to v piatok reagoval s tým, že zmena vo vzťahoch by bola „dobrá, pod podmienkou, že Viktor Orbán zmení“ svoj postoj, pretože v aktuálnej situácii „nemôžeme spolupracovať“.Pravicové vlády Poľska a Maďarska boli pritom roky strategickými partnermi a navzájom sa podporovali v sporoch s Európskou úniou.Maďarsko pred časom odmietlo Ukrajine poskytnúť zbrane a nepovolila ani ich prevoz cez svoje územie. Orbán tiež vystupuje proti rozšíreniu sankcií na import ruských energií.