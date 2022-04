Smer-SD chce pre systém S-300 odvolávať vládu, Fico hovorí o zradcovskej politike a Blaha o čistom šialenstve

Za S-300 nemáme adekvátnu náhradu

Vláda a prezidentka ťahajú Slovensko do nešťastia

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) podá budúci týždeň do parlamentu návrh na odvolanie vlády v reakcii na to, že Slovenská republika poslala systém protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu.Zároveň zvoláva v nedeľu 10. apríla na bratislavský Slavín zhromaždenie, kde majú Slováci povedať nie „vojnovým štváčom". Na tlačovej besede to v piatok povedal podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha Podľa Blahu situácia tak vážna nebola od vzniku SR v roku 1993 a mier nikto tak vážne neohrozil ako vláda premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ). Uviedol, že 8. apríl sa zapíše do dejín ako deň, keď sa SR zapojila do vojny s Ruskom a toto je „čisté šialenstvo".Slovensko podľa Blahu nemá za systém S-300 adekvátnu náhradu a čokoľvek posielajú spojenci na Slovensko v podobe systému Patriot, nie je v slovenskom vlastníctve. Môžu ho kedykoľvek zobrať späť.Blaha hovoril, že v médiách počuť o nepredvídateľnosti Ruskej federácie a Slovensko odovzdáva kľúčové zbrane Ukrajine a je tak obnažené. Poukázal na vlnu rekordného zdražovania a zároveň bude podľa Blahu potrebné kúpiť náhradu za systém S-300. „Peniaze, ktoré je treba dávať chudobným, sa budú dávať na zbrane," podotkol.Predseda strany Smer-SD Robert Fico označil darovaniu systému S-300 Ukrajine za zradcovskú politiku.Podľa Fica je totiž systém S-300 podstatne výkonnejší a presnejší, ako americké systémy Patriot. Tie navyše podľa neho nie sú vo vlastníctve Slovenska, ktoré ich ani nevie obsluhovať. „Systém S-300 je schopný na veľkú diaľku zasiahnuť až šesť cieľov, či už ide o lietadlá, rakety alebo bezpilotné drony," povedal s tým, že Slovensko bude mimoriadne účinnou zbraňou zúčastnené na rusko-ukrajinskom konflikte.Fico doplnil, že prezidentka Zuzana Čaputová a vláda ťahajú Slovensko do nešťastia, len aby ich mali radi vo Washingtone a Bruseli.