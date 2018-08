Orbán rokoval so Salvinim o prisťahovalectve

Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas tlačovej konferencie po rokovaní v Miláne 28. augusta 2018. Témou stretnutia boli otázky o spôsoboch, ako zastaviť migráciu do Európskej únie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Miláno 28. augusta (TASR) - Otázka prisťahovalectva bola v utorok v Miláne ústrednou témou schôdzky predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s talianskym vicepremiérom a ministrom vnútra Matteom Salvinim.Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava sa v budove milánskej prefektúry stretli dvaja politici, ktorí presadzujú podobnú ideológiu.Orbán pred schôdzkou označil Salviniho - šéfa nacionalistickej strany Liga - za, a to pre jeho radikálne postoje k migrácii. Po schôdzke pripomenul, že Salvini sa ako priateľ postavil na stranu Maďarska v čase útokov proti novele maďarskej ústavy v Európskom parlamente.Podľa maďarského denníka je priateľstvo Orbána a Salviniho hlboké, plánujú totiž viaceré ďalšie vzájomné stretnutia, ako to naznačil taliansky vicepremiér.píše Népszava. Zároveň pripomína, že taliansky politik zalichotil Orbánovi vyhlásením, že európsku elitu financuje americký finančník George Soros.Na spoločnej tlačovej konferencii sa politici zhodli na nutnosti ochrany európskych hraníc, a ako povedal maďarský premiér,. Spoločne vyhlásili, že pred budúcoročnými májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) chcú mnoho vecí zmeniť tak, aby nová Európska komisia a EPProti Orbánovej návšteve a proti, ktorú obaja politici presadzujú, protestovalo v uliciach Milána niekoľko tisíc demonštrantov.