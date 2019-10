Orbán sa k pornokauze primátora Győru vyjadrí až po voľbách v pondelok

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/DUNA/MTI Foto: TASR/DUNA/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. októbra (TASR) - Ku kauze primátora Győru z vládnej strany Fidesz Zsolta Borkaiho, o ktorom v predvolebnej kampani prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam z orgií na jachte v Chorvátsku, sa predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadrí až v pondelok po nedeľňajších komunálnych voľbách.povedal Orbán novinárom v reakcii na otázku Borkaiho kauzy po tom, čo spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali svoj hlas v komunálnych voľbách v budove základnej školy v XII. budapeštianskom obvode.Premiér vyjadril presvedčenie, že vo voľbách bude vysoká účasť, a dodal, že očakáva dobrú nedeľnú atmosféru.konštatoval Orbán, ktorý v spravodajstve verejnoprávnej televízie M1 poznamenal, že predvolebná kampaň s výsledkom volieb zvyčajne ostro kontrastuje. Podotkol, že rušivými prvkami kampane sa nezaoberal.S Borkaiho menom sa v kampani vynorilo aj niekoľko prípadov podozrivých z korupcie. Mestská organizácia Fideszu sa však v deň volieb postavila na stranu Borkaiho. Budapeštiansky starosta a kandidát na tento post do ďalšieho päťročného volebného obdobia István Tarlós, ktorého podporuje Fidesz, sa ale vyjadril, že Borkai sa stal nevhodným na post primátora, a naznačil, že by mal od kandidatúry odstúpiť.Kompromitujúce fotografie primátora Győru a kandidáta na tento post a videá z orgií v spoločnosti troch mladých žien na luxusnej jachte postupne v uplynulých dňoch zverejnil anonymný bloger "diablov advokát". Jeho ďalšie príspevky tvrdili, že na Maldivy chodil Borkai nielen potápať sa, ale tam nosil do banky aj peniaze z korupcie.Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" verejne ospravedlnil, ale dodal, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu a že od kandidatúry neodstúpi.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)