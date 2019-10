USA zopakovali hrozby voči Turecku, Trump radí Kurdom stiahnuť sa

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Istanbul 13. októbra (TASR) - Spojené štáty zopakovali cez víkend svoje hrozby sankciami voči Turecku po tom, ako Ankara vyslala svoje jednotky do Sýrie, a varovali pred útekom zajatých bojovníkov teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.vyhlásil americký prezident Donald Trump v sobotu večer miestneho času pred stúpencami vo Washingtone. K týmto záväzkom patrí, citovala ho DPA.Kurdským bojovníkom podľa agentúry odporúčal, aby sa stiahli z oblastí bojov pri hranici s Tureckom. Je veľmi ťažké poraziť vojenskú moc, ktorá - na rozdiel od ich vlastných jednotiek - disponuje vzdušnými silami, uviedol Trump.V súvislosti s odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti americký prezident povedal:Narážal tým na početné nelegálne prekročenia južnej hranice USA s Mexikom.Krátko pred tureckou ofenzívou na severovýchode Sýrie, spustenou tento týždeň, Trump nariadil odchod amerických vojakov z tejto oblasti. Podľa kritikov tým umožnil tureckému vedeniu zakročiť proti milíciám sýrskych Kurdov, ktoré boli dôležitým spojencom USA v boji proti džihádistom z IS. Turecko považuje tieto milície za odnož kurdskej povstaleckej organizácie na svojom území a tým za teroristickú organizáciu.Trump povedal, že Spojené štáty nemôžu viesť "nekonečné vojny".vyhlásil na výročnom stretnutí amerických spoločensko-konzervatívnych aktivistov.Blízky východ podľa agentúry AP vykreslil ako beznádejný prípad i po rokoch vojenskej angažovanosti a finančných investícií zo strany USA. "Je teraz menej bezpečný, menej stabilný a bojujú tam," dodal.Trump tiež oznámil, že vyčlenil 50 miliónov dolárov núdzovej pomoci pre Sýriu na podporu tamojších kresťanských a iných náboženských menšín.