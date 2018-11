Orbán: Skončilo sa obdobie osamelosti Maďarov

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. novembra (TASR) - Storočné obdobie osamelosti Maďarov sa skončilo, Maďarsku sa podarilo v uplynulých rokoch so Slovákmi, Chorvátmi, Slovincami i Srbmi vytvoriť vzťahy, ktoré sú založené na dôvere. Povedal to vo štvrtok v Budapešti v otváracom prejave VIII. plenárnej schôdzky Rady maďarskej diaspóry predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.Podľa agentúry MTI premiér na podujatí rady, ktorá je spoločným fórom organizácií Maďarov žijúcich vo svete, zdôraznil, že každému je zrejmé, že výhodnejšie je spolupracovať než udržiavať nepriateľstvo.dodal Orbán.V súvislosti so vzťahmi svojej krajiny s Ukrajinou ministerský predseda povedal, že s terajším politickým vedením nevidí maďarská vláda šancu na žiadne dohody.konštatoval a dodal, že sa ukáže, či bude na Ukrajine pokračovať terajšia nepriateľská atmosféra voči Maďarom alebo vznikne prezidentská administratívy, ktorá bude s Maďarskom chcieť spolupracovať.Orbán vyjadril nádej, že po májových voľbách do Európskeho parlamentu sa inštitúcie Európskej únie budú viac viazať k tradičným hodnotám a koreňom kontinentu.povedal s poznámkou, že by sa Európska komisia mala vrátiť k svojej úlohe strážcu dohôd namiesto teraz vykonávanej politickej činnosti.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)