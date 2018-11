Na Ukrajine zadržali jedného z ostreľovačov z Majdanu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 15. novembra (TASR) - Začiatkom novembra na Ukrajine zadržali a vzali do väzby muža, ktorý ako ostreľovač jednotky osobitného určenia vo februári 2014 strieľal do demonštrantov na Námestí nezávislosti v Kyjeve.Agentúra Interfax vo svojej správe dodala, že muža zadržali v rámci vyšetrovania trestného prípadu zabitia účastníkov mierových akcií v centre Kyjeva v zime roku 2014. Ostreľovač, ktorého v roku 2015 prepustili z orgánov činných v trestnom konaní, bol zadržaný na prelome októbra a novembra. Príslušný súd naňho uvalil väzbu 3. novembra.Interfax spresnil, že muž podozrivý zo streľby do protivládnych demonštrantov bol príslušníkom jednotky osobitného určenia Omega. Z policajných síl ho prepustili v roku 2015.Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišlo o život 80 protestujúcich a viac ako 20 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli. Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.Bezprostredným podnetom pre začatie protivládnych demonštrácií bolo hnev z pozastavenia asociačného procesu Kyjeva s Bruselom, ku ktorému sa neskôr pridal aj odpor k sympatizovaniu vtedajšieho ukrajinského vedenia s Ruskom.