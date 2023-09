Orbán spochybnil skoré prijatie Ukrajiny do EÚ a vyhlásil, či vôbec začať rokovania o krajine, ktorá je vo vojne

Jednomyseľné rozhodnutie

Štatút kandidátskej krajiny EÚ

29.9.2023 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok spochybnil skoré začatie rokovaní o členstve Ukrajiny v Európskej únii (EÚ) . Podľa jeho slov je nerealistické začínať prístupový proces s krajinou, ktorá je vo vojne. Ukrajina má ambície vstúpiť do Únie do dvoch rokov.Orbán v rozhovore v štátnom rádiu povedal, že na prijatie nového člena do EÚ je potrebné jednomyseľné rozhodnutie členských štátov. V prípade Maďarska by tomu musel dať zelenú parlament.„Keď som v rokovacej sále, necítim neprekonateľnú túžbu, aby maďarský parlament do dvoch rokov hlasoval za členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Takže s týmito ambicióznymi plánmi by som bol opatrný,“ vyjadril sa.Únia bude musieť podľa Orbána zodpovedať „veľmi dlhé a náročné otázky“, než sa dostane k bodu, že bude vôbec rozhodovať o začatí rokovaní.„Keď budeme na jeseň v Bruseli rokovať o budúcnosti Ukrajiny, nevyhneme sa otázke, či môžeme vážne uvažovať o členstve takejto krajiny. Môžeme začať rokovania s krajinou, ktorá je v územnej vojne? Nepoznáme veľkosť územia tejto krajiny, keďže je stále vo vojne, a nevieme, koľko má obyvateľov, pretože tí utekajú. ... Prijať krajinu bez toho, aby sme poznali jej parametre, by bolo bezprecedentné,“ vyhlásil maďarský premiér.Ukrajine minulý rok oficiálne udelili štatút kandidátskej krajiny EÚ, čo je pre Úniu a jej pomalý prístup k rozširovaniu nezvyčajne rýchle rozhodnutie, ktoré podnietila vojna na Ukrajine. Očakáva sa, že Európska rada začne rokovania o pristúpení Ukrajiny v decembri.Maďarsko síce prijalo ukrajinských utečencov a odsúdilo ruskú inváziu, ale udržiava, jedinečne medzi krajinami EÚ, úzke vzťahy s Moskvou a argumentuje proti dodávaniu zbraní Ukrajine alebo poskytovaniu hospodárskej pomoci. Tiež sa sporí s Kyjivom o práva etnickej maďarskej menšiny na západe Ukrajiny.