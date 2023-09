Putin nariadil bývalému veliteľovi wagnerovcov, aby vytvoril „dobrovoľnícke jednotky“ pre vojnu na Ukrajine

Velil jednotkám v Sýrii

Wagnerovci už nepredstavujú „významnú hrozbu"

29.9.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin nariadil Andrejovi Troševovi, niekdajšiemu náčelníkovi štábu žoldnierskej Wagnerovej skupiny, aby vytvoril „dobrovoľnícke jednotky“ pre vojnu na Ukrajine. Ako referuje web Kyiv Independent, uvádza sa to v prepise Putinovho prejavu, ktorý Kremeľ zverejnil v piatok.„Vy sám ste v takejto jednotke bojovali viac ako rok. Viete, čo to je, ako sa to robí, viete o otázkach, ktoré treba vopred vyriešiť, aby bojová práca prebiehala čo najlepšie a najúspešnejšie,“ povedal Putin Troševovi na stretnutí.Putin sa vo štvrtok stretol s Troševom a námestníkom ministra obrany Junusom-Bekom Jevkurovom, informovala ruská prezidentská kancelária, pričom nešpecifikovala, akú funkciu Trošev v súčasnosti zastáva.Po stretnutí Putinov hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že Trošev teraz pracuje na ruskom ministerstve obrany. V minulosti velil jednotkám wagnerovcov v Sýrii a zúčastnil sa v ruských vojnách v Afganistane a Čečensku.Hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Iľja Jevlaš tento týždeň uviedol, že časť žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny odišla z Bieloruska a vrátila sa na front v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.Podotkol, že zo zhruba 8-tisíc wagnerovcov, ktorí boli v Bielorusku, časť odišla do Afriky a približne 500 sa vrátilo na východný front na Ukrajine.„Viaceré správy naznačujú koncentráciu veteránov z Wagnerovej skupiny v okolí Bachmutu. Ich skúsenosti budú v tomto sektore pravdepodobne mimoriadne žiadané. Mnohí z nich budú poznať súčasnú frontovú líniu a miestnu ukrajinskú taktiku, keďže minulú zimu bojovali v rovnakom teréne,“ uviedlo britské ministerstvo obrany.Podľa Jevlaša bojovníci z Wagnerovej skupiny nepredstavujú „významnú hrozbu" po tom, ako pri havárii lietadla o život prišiel ich líder Jevgenij Prigožin.