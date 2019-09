Orbán: Západné krajiny sú unavené z rozširovania EÚ

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 13. septembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán vyjadril v piatok presvedčenie, že západné krajiny sú už unavené z rozširovania Európskej únie. Informovala o tom agentúra AP.Orbán zároveň obvinil staré členské krajiny z toho, že využívajú nových členov bloku ako obetných baránkov a zvaľujú na nich vinu za svoje vlastné problémy. Vyjadril sa tak vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió.Maďarský premiér sa ako obvykle venoval aj problematike migračnej krízy. Vyslovil pritom názor, že ak boli v roku 2015 členmi EÚ krajiny ako Srbsko, nelegálni migranti by sa do Nemecka nedostali.Orbán ďalej vyjadril očakávanie, že bývalý maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi zažije "" počas nadchádzajúcich vypočúvaní v europarlamente, ktorý bude následne hlasovať o zložení novej Európskej komisie. Trócsányi bol nominovaný na post európskeho komisára pre susedskú politiku a rozširovanie.Podľa Orbána sa profesionalita maďarského kandidáta nedá spochybňovať. Jediné, voči čomu by mohli niektorí namietať, je skutočnosť, "", domnieva sa Orbán.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomína, že Maďarsko čelí konaniu EÚ ohľadne ohrozenia zásad právneho štátu. Viaceré zo sporných zákonov boli pritom prijaté práve v období, keď bol Trócsányi ministrom spravodlivosti.