Viskupič: V krízach,v akej bola Cantica,je dobré vedieť,kam sa obrátiť

Jozef Viskupič na archívnej snímke. Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj

Trnava 13. septembra (TASR) - V krízových situáciách, do akej sa dostal spevácky zbor trnavských gymnázií Cantica nova v Japonsku, je dobré vedieť, na koho sa obrátiť. Od chvíle, keď nad organizáciou odletu uviaznutého spevokolu v japonskom Tokiu prevzalo garanciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, sa veci rýchlo vyriešili. Konštatoval to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič na piatkovom zhrnutí zájazdu, ktorý mladým Slovákom skomplikoval tajfún.Zbormajster Cantici nova Gabriel Kalapoš, rodič a člen krízového štábu Peter Cák a prezidentka zboru, gymnazistka Lucia Horníková, opísali novinárom chvíle od momentu, keď Cantica zostala pri odchode deväť hodín stáť v dopravnej zápche. Podľa Cáka situáciu na letisku komplikoval nielen sedemhodinový časový posun, ale aj skutočnosť, že letecká spoločnosť najprv nemala záujem prepraviť zbor iným svojím spojom na jej náklady. "," konštatoval Cák. Už v začiatku sa obrátil na slovenské zastupiteľstvo v Japonsku a na Slovensku jeden rodič súbežne oslovil MZVaEZ. Zastupiteľstvo pre 37 detí a šesťčlenný sprievod po noci strávenej na lavičkách najskôr zabezpečilo jedlo a potom už mali aj nocľah v hoteli.MZVaEZ zatiaľ pripravovalo presun gymnazistov na Slovensko. Podľa Viskupiča bol v rámci konzulárnej pomoci pripravený aj vládny špeciál so štábom krízovej intervencie, ale nakoniec sa podarilo po rokovaniach dohodnúť s leteckou spoločnosťou prepravu komerčnými letmi, jeden priamo do Viedne a druhý cez Frankfurt nad Mohanom. Toto riešenie bolo oproti vládnemu lietadlu rýchlejšie zhruba o dva až tri dni. Zároveň sa na pôde TTSK konalo stretnutie rodičov detí so zástupcami ministerstva zahraničia a ministerstva vnútra, na ktorom dostali odpovede na svoje otázky. TTSK v rámci organizácie príletu zabezpečil na štvrtkový večer dva autobusy z letiska.," dodal Kalapoš. Študenti, ktorí v úvode boli nervózni a nešťastní, ako povedala Horníková, sa postupom času upokojili a boli už "" unavení. Zbor absolvoval v Japonsku tri naplánované koncerty. Štvrtý, ktorým potešil uviaznutých cestujúcich na letisku, mal však najviac divákov. Na sociálnej sieti ho podľa slov Viskupiča videlo nepomerne viac ľudí.