Orbán zasadil Zelenskému ďalší tvrdý úder, vetoval desiatky miliárd eur pre Ukrajinu

Ďalší tvrdý úder Zelenskému

Odpor zo strany Orbána

15.12.2023 (SITA.sk) - Európska únia sa vo štvrtok nedokázala dohodnúť na balíku finančnej pomoci vo výške 50 miliárd eur, ktorý Ukrajina zúfalo potrebuje na to, aby sa „udržala nad vodou“, aj keď sa blok niekoľko hodín predtým rozhodol začať prístupové rokovania s touto vojnou zničenou krajinou.Pomoc bola vetovaná maďarským premiérom Viktorom Orbánom , ktorý zasadil ďalší tvrdý úder ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému po tom, čo tento týždeň nedokázal presvedčiť amerických zákonodarcov, aby schválili dodatočných 61 miliárd dolárov pre Ukrajinu.Začiatok prístupových rozhovorov bol významným momentom a ohromujúcim zvratom pre krajinu vo vojne, ktorá sa snažila nájsť podporu pre svoje ašpirácie na členstvo a dlho čelila tvrdohlavému odporu zo strany Orbána. Maďarský líder sa rozhodol nevetovať prístupové rokovania, ale potom zablokoval balík pomoci.„Môžem vás informovať, že na rokovaní o rozpočte sa dohodlo 26 lídrov,“ povedal predseda Európskej rady Charles Michel. „Mal by som byť veľmi presný. Jeden líder, konkrétne Švédsko, sa potrebuje poradiť so svojím parlamentom, čo je v súlade so zvyčajným postupom pre túto krajinu, a jeden vodca sa rozhodol nesúhlasiť.“ Rozhodnutia si vyžadovali jednomyseľnosť členov EÚ.