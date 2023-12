Fínsko opätovne zatvára hranice s Ruskom, pohraničná stráž hlásila desiatky ilegálnych migrantov

Koncom novembra sa vláda premiéra



15.12.2023 (SITA.sk) - Fínska vláda sa rozhodla opätovne zatvoriť celé svoje hranice s Ruskom. Dôvodom je neprestajný prílev migrantov na dvoch hraničných priechodoch s Ruskom, ktoré dočasne otvorili vo štvrtok ráno. Všetky priechody na východných hraniciach Fínska budú zatvorené od piatka.Ministerka vnútra Mari Rantanen povedala novinárom, že rozhodnutie kabinetu dočasne znovuotvoriť hraničné priechody Vaalimaa a Niirala predstavovalo test, aby sa ukázalo, či na hraniciach ešte je migračný „fenomén“. Fínska pohraničná stráž do štvrtkového večera hlásila desiatky migrantov bez riadnej dokumentácie alebo víz, ktorí prišli na dané priechody.Predpokladalo sa pritom, že počty migrantov by na priechodoch išli rapídne hore, a tak sa vláda rozhodla konať rýchlo a zatvoriť ich od piatka 8:00 do 14. januára, vysvetlila Rantanen.