Orbána v pondelok prijme Trump

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Washington 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijme v pondelok v Bielom dome maďarského premiéra Viktora Orbána zo strany Fidesz, ktorý naposledy navštívil Oválnu pracovňu na pozvanie Billa Clintona v roku 1998. Konštatovalo to v pondelok v analýze internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.George W. Bush sa totiž iniciatíve pozvať Orbána šikovne vyhol a Barack Obama stretnutie s maďarským krajne pravicovým premiérom priamo odmietol.Orbán v roku 2001 síce bol v Bielom dome, avšak nie v prezidentskej kancelárii, pretože ho pozval iba viceprezident Dick Cheney, cituje Népszava v úvode z článku denníka The New York Times. Ten zdôraznil, že pred vyše dvoma desaťročiami bol Orbán mladým centristom, ktorý Clintonovi ďakoval za to, že Amerika pomohla Maďarsku zbaviť sa ruského vplyvu.Orbán bol prvým úradujúcim premiérom v Európe, ktorý sa v prezidentskej kampani v roku 2016 otvorene postavil na stranu republikánskeho kandidáta Trumpa. Od Trumpovho zvolenia už však uplynulo takmer dva a pol roka a všetci lídri krajín strednej a východnej Európy Biely dom medzičasom navštívili - len predseda maďarskej vlády sa tam podľa Népszavy dostane "horko-ťažko" až teraz.Spojené štáty bruselskú kritiku Maďarska týkajúcu sa právneho štátu neprízvukovali, dokonca ani "vyštvanie" Stredoeurópskej univerzity (CEU) nevyvolalo vo Washingtone väčší odpor. Avizovaný väčší nákup zbrojárskej techniky zo strany Maďarska americká administratíva schvaľuje - na schôdzke Trumpa s Orbánom však zrejme nezostane bez povšimnutia odmietavý postoj Maďarska voči Ukrajine, uzatvára Népszava s odvolaním sa na vyjadrenia vysokých predstaviteľov americkej diplomacie.(spravodajca TASR Ladislav Vallach) dem