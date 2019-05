SaS: Vláda by mala predložiť kandidáta na predsedu RRZ

Na snímke predseda SaS Richard Sulík, archívna snímka. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 13. mája (TASR) - Vláda by mala čím skôr predstaviť kandidáta, ktorého plánuje navrhnúť do funkcie predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vyzýva ju na to opozičná strana SaS. Súčasnému predsedovi Ivanovi Šramkovi sa končí funkčné obdobie 26. júna tohto roka.SaS upozornila na to, že verejnosť sa stále nedozvedela kandidáta, ktorého vláda namiesto Šramka navrhne Národnej rade SR.uviedol v správe pre médiá predseda SaS Richard Sulík.Liberáli upozorňujú na to, že niektoré opatrenia vlády budú mať negatívny vplyv na verejné financie.tvrdí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Podľa liberálov by malo byť v záujme vlády, aby občania dostali včas varovné signály od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Preto je potrebné zvoliť za jej predsedu renomovaného odborníka, ktorý bude schopný garantovať nezávislé posudzovanie vládnych politík ovplyvňujúcich vývoj verejných financií a verejného dlhu.dodal poslanec SaS Eugen Jurzyca.