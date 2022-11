Orbánov šál s mapou Veľkého Uhorska vyvolal škandál. Nedbalosť alebo v horšom prípade provokácia, tvrdí Stančík

Nedbalosť, provokácia či útok?

Urážlivý šál na krku premiéra

Popierane existencie Slovenskej republiky

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika je samostatný a zvrchovaný štát, nie súčasť Maďarska. Uviedol to na svojej sociálnej sieti tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík. Reagoval tak na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý mal na sebe šál s mapou Veľkého Uhorska vo farbách maďarskej vlajky. Premiér v takomto šále podporoval maďarský futbalový tím.Ako ďalej pokračoval Stančík, takýto ťah bol extrémne necitlivý, a to obzvlášť vzhľadom na vojnu na Ukrajine, kde si Rusko odtrhlo časť cudzieho územia.„Takýto historický revizionizmus je v dnešnej dobe extrémne nebezpečný," vyhlásil štátny tajomník s tým, že Slovenská republika je samostatný a zvrchovaný štát, ktorý nie je súčasťou Maďarska.„V lepšom prípade ide o nedbalosť, no v horšom o provokáciu a útok na našu suverenitu a územnú celistvosť. Naši maďarskí partneri dobre vedia, ako citlivo sú takéto myšlienky a snahy vnímané na Slovensku," dodal Štančík.Stančík vyjadril názor, že takýto šál by nemal nosiť ani radový štátny zamestnanec Maďarska, nie to ešte premiér.„Neviem si predstaviť, ako sa takýto revizionistický, necitlivý a pre Slovensko urážlivý šál dostal na krk maďarského premiéra. Viem, ako citlivo sleduje protokol premiéra Hegera všetky symboly okolo neho a pochybujem, že protokol maďarského premiéra je neskúsený, či neprofesionálny," dodal s tým, že Slovensku záleží na dobrých vzťahoch s Maďarskom a vzhľadom na komplikovanejšiu minulosť si dáva pozor na citlivé otázky.„V politike záleží aj na symboloch. Keď si premiér susedného štátu dá na krk futbalový šál s mapou Veľkého Uhorska, popierajúc existenciu samostatnej Slovenskej republiky, je to nebezpečný symbol," uviedol na svojej sociálnej sieti Michal Šimečka Progresívne Slovensko ). Šimečka napísal, že Orbánova propaganda ho často kritizuje.„Je to preto, že ako podpredseda Európskeho parlamentu zastávam principiálny postoj – proti likvidácii demokracie, aj proti rozkrádaniu eurofondov. Orbánov režim tým najviac škodí samotným Maďarom a Maďarkám, sekundárne aj celej Únii. To isté platí aj o jeho aktuálnej provokácii," uviedol Šimečka a doplnil, že si Orbán zahráva s nebezpečným ohňom nacionalizmu a revizionizmu, s čím sú v Európe najhoršie skúsenosti.