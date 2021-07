Orbánov zákon o LGBT sa môže objaviť aj v slovenskom parlamente, predložiť ho plánuje hnutie Republika

Heger vyjadril k zákonu neutrálne stanovisko

Leyenová nazvala zákon hanbou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR z hnutia Republika Miroslav Urban plánuje predložiť na rokovanie parlamentu „Orbánov zákon“.Ako informoval hovorca hnutia Ondrej Ďurica , o predloženom zákone by sa malo rokovať na najbližšej parlamentnej schôdzi v septembri. Dodal, že zákon preložili a aplikovali do slovenskej legislatívy tak, aby ochránili rodinné hodnoty na Slovensku.Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) po stretnutí s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom (Fidesz) v Budapešti 29. júna uviedol, že Slovensko zaujalo k maďarskému zákonu, ktorý zakazuje sprostredkovať informácie o homosexualite či zmene pohlavia osobám mladším ako 18 rokov, neutrálne stanovisko.Podotkol, že o tejto problematike sa s maďarským premiérom rozprávali len veľmi krátko. Zároveň poukázal, že aj vnútorne si v rámci koalície jasne povedali, že práve otázky tohto druhu sa nebudú otvárať, pretože by boli popularizujúce.Orbánov zákon kritizujú od jeho predloženia organizácie zaoberajúce sa právami sexuálnych menšín aj vysokí politickí predstavitelia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 23. júna zákon označila za „hanbu“.Maďarskej vláde zaslala list, v ktorom ju vyzvala, aby vyjasnila dopady legislatívy na základné práva. Zákon v spoločnom vyhlásení odsúdili aj šéfovia vlád sedemnástich členských štátov únie. Európsku komisiu zároveň vyzvali, aby voči Maďarsku iniciovala konanie pred Súdnym dvorom EÚ.