Pokuty za zmeškané očkovanie sú pre Merkelovej vládu neprípustné, ľudí chcú motivovať a nie odstrašiť

5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda odmieta výzvy na pokutovanie ľudí, ktorí neprídu na termín očkovania proti koronavírusu a vopred ho nezrušia. Šéf berlínskej pobočky nemeckého Červeného kríža Mario Czaja naznačil, že ľudia, ktorí neprídu na termín vo vakcinačnom centre, by mohli dostať pokutu 25 až 30 eur. Počet takýchto osôb sa podľa neho v ostatných týždňoch zvýšil.Jeho výzva sa však stretla so zmiešanými reakciami. Hovorca kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert v pondelok uviedol že termíny na očkovanie sú „cenné“ a apeloval na ľudí, aby ich zrušili, ak na ne nemôžu prísť. Upozornil však, že „spolková vláda nemá nijaké plány na pokuty“.Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Parissa Hajebi zase povedala, že ich cieľom je motivovať občanov k očkovaniu a nie ich odstrašiť a hroziť im pokutami. Rezort podľa nej nemá informácie o tom, že by boli ľudia, ktorí nechodia na objednané očkovanie, rozšírený fenomén.V Nemecku do nedele podali minimálne jednu dávku vakcíny proti koronavírusu 56,5 percenta obyvateľov. Úplne zaočkovaných je 38,9 percenta nemeckej populácie.