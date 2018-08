Orbánova vláda pripravuje návrh na zriadenie novinárskej komory

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. augusta (TASR) - V uplynulých mesiacoch sa v Maďarsku urýchlili rokovania o príprave vládneho návrhu na zriadenie novinárskej komory, ktorá by regulovala mediálne prostredie. Uviedla to vo štvrtok na svojej internetovej stránke komerčná televízia ATV.Vládne zdroje televízie v tejto súvislosti zdôrazňovali, že hlavným cieľom zriadenia komory je obhajovanie záujmov novinárov, a že nejde o politicky motivovaný krok. Ak komora vznikne, pracovať by mohli iba registrovaní žurnalisti, pričom by mali garantovanú istú výšku mzdy.Viacerí vládni politici oslovení televíziou ATV vyjadrili nádej, že návrh zákona na zriadenie komory by mohol byť pripravený už na jeseň. Podľa pripravovaného návrhu by v celoštátnych médiách mohli pracovať iba členovia tejto komory.Celoštátny zväz maďarských novinárov (MÚOSZ) už pri prvých informáciách o zámere vlády upozornil kabinet, že platný mediálny zákon zaručuje slobodné poskytovanie mediálnych služieb, slobodné šírenie mediálnych produktov či slobodné šírenie informácií a názorov prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.Predseda MÚOSZ-u Miklós Hargitai vyjadril názor, že ak by vláda nechcela prostredníctvom tejto komory politicky ovplyvňovať maďarské médiá, tak by ani nechcela takýto orgán zriadiť.