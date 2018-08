ÚVO v Michalovciach zistilo pri obstarávaní právnych služieb chyby

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 30. augusta (TASR) – Mesto Michalovce sa v roku 2014 dostalo do súdneho sporu so súkromnou spoločnosťou, ktorá od neho žiadala vyplatiť takmer 8,7 milióna eur. Súvisel s vybudovaním parkovacieho domu. Právne služby mestu na základe štyroch uzatvorených zmlúv poskytla Advokátska kancelária Radomíra Bžána. Výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) hovoria v tejto súvislosti o pochybení. Mesto tvrdí, že postupovalo správne.Výsledkom kontroly, ako sa uvádza v protokole, bolo zistenie, že mesto svojím postupom porušilo, respektíve konalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní,Mesto malo podľa kontrolnej skupiny vyhlásiť riadne verejné obstarávanie. Podľa nej je totiž zrejmé, že celková hodnota uzatvorených zmlúv je vo výške minimálne 404.000 eur, a teda ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb.uvádza sa v protokole.informovala TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák vo štvrtok pre médiá uviedol, že k hodnoteniu kontrolnej skupiny zaujalo mesto zásadne iné stanovisko.vysvetlil s tým, že kým suma, ktorú mesto advokátskej kancelárii za právne služby zaplatilo, sa pohybuje okolo 500.000 eur, ostatné ponuky boli na úrovni približne 900.000 eur. Na margo výsledkov kontroly uviedol, že si počkajú na stanovisko kompetentného orgánu a budú naň primeraným spôsobom reagovať. Podstatné je podľa neho to, že mesto bolo v niekoľkomiliónovom spore úspešné.Ako pre TASR uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, v predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.priblížila s tým, že v tejto súvislosti naďalej prebiehajú vyšetrovacie úkony.Advokátska kancelária Radomíra Bžána v stanovisku pre TASR uviedla, že všetky uzatvorené zmluvy medzi mestom Michalovce a jej kanceláriou považuje za platné a uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom SR.píše sa v stanovisku advokátskej kancelárie, ktorá podľa neho nezvažuje vrátenie odmeny.