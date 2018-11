Orbánove cesty súkromným lietadlom imunitný výbor odmietol riešiť

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 21. novembra (TASR) - Imunitný výbor maďarského parlamentu odmietol iniciatívu opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) na majetkové konanie voči premiérovi Viktorovi Orbánovi za používanie lietadiel súkromných podnikateľov na futbalové zápasy.Podľa internetového vydania komerčnej televízie ATV o tom v stredu v Budapešti informoval hovorca parlamentnej frakcie DK Zsolt Gréczy, ktorý pripomenul, že predseda vlády pravidelne lieta na zápasy maďarských futbalistov do zahraničia súkromným lietadlom istého podnikateľa, pritom ale tieto luxusné cesty neuvádza vo svojom majetkovom priznaní.Parlamentný výbor odmietnutie iniciatívy zdôvodnil tým, že premiér by mal dary uvádzať iba v prípade, ak sa tak stane v súvislosti s jeho poslaneckým mandátom.Gréczy dodal, že podľa výboru nemožno vnímať ako dar cestu maďarského premiéra na športové podujatie, na ktorom vystupujú aj Maďari.Maďarské opozičné strany sa 1. októbra v parlamente v rámci hodiny otázok opýtali Orbána, či je v poriadku, že na športové podujatia lieta súkromnými lietadlami podnikateľov. Predseda vlády povedal, že 30 rokov cestoval na zápolenia maďarských športovcov takýmto spôsobom a rovnako bude cestovať aj naďalej.Poslanec Jobbiku György Szilágyi pripomenul Orbánovi, že štátni úradníci nesmú prijímať hodnotné dary, čo je v prípade ministerského predsedu ešte problematickejšie. Podľa poslanca je takéto správanieNa Szilágyiho slová reagoval Orbán poznámkou, že dôvodomtohto poslanca je, že jeho rodina profitovala z herní, ktoré vláda zakázala.Podpredseda parlamentnej frakcie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Tamás Harangozó v súvislosti so septembrovým letom premiéra na zápas futbalového klubu Videoton FC v Sofii lietadlom majiteľa klubu a podnikateľa Istvána Garancsiho uviedol, že takýto let súkromným lietadlom z Budapešti do Sofie stojí 15.000 eur, a to iba smerom tam.Premiér Harangozóovi odporučil, aby si opakoval pokrik. Potom podľa neho pochopí, prečo predseda vlády chodí na takéto športové podujatia.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)