Švajčiarsko odložilo konečné rozhodnutie o migračnom pakte OSN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 21. novembra (TASR) - Švajčiarsko sa nezúčastní na budúcomesačnej konferencii v marockom Marrákeši, kde sa má schvaľovať pakt o migrácii podporovaný Organizáciou Spojených národov (OSN). Dôvodom neúčasti je to, že Švajčiarsko chce počkať na domácu parlamentnú diskusiu, kým dá dohode konečný súhlas. V stredu to oznámila švajčiarska vláda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.Švajčiarsky vládny orgán, Spolková rada, v októbri uviedla, že plánuje prijať Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a regulárnu migráciu (GCM), ale predloží ju parlamentu na konzultácie tak, ako to vyžaduje zákon.Nezáväzný medzinárodný dohovor vyvolal odpor nacionalistov v niekoľkých krajinách, uviedla agentúra AP. USA, Maďarsko, Rakúsko, Izrael či Poľsko už oznámili, že dohovor nepodporia.Medzivládna konferencia sa má konať v Marrákeši 10.-11. decembra a bude sa na nej schvaľovať spomínaný dokument.Spolková rada v stredu oznámila, že Švajčiarsko sa na konferencii nezúčastní, ale zopakovala, že podľa jej presvedčenia je pakt