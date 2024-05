Orbánovo bránenie pomoci a prístupu Ukrajiny do EÚ môžu stáť Maďarsko významné portfólio v eurokomisii

Spojenec Putina

Rozširovanie eurobloku

30.5.2024 (SITA.sk) - Bránenie pomoci a prístupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) zo strany maďarského premiéra Viktora Orbána môžu Budapešť stáť portfólio v Európskej komisii Ďalší lídri v Únii ho vraj plánujú potrestať tak, že Maďarsko dostane v novej Komisii po eurovoľbách menej významnú oblasť pôsobenia. Informuje o tom portál Politico, ktorému to pod podmienkou anonymity povedali traja diplomati oboznámení s diskusiami.Orbán je považovaný za najbližšieho spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii, pričom Budapešť opakovane brzdí uvaľovanie sankcií voči Rusku či finančnú podporu pre Kyjev. V júli sa Maďarsko ujme rotujúceho predsedníctva Rady EÚ, čím získa právomoci určovať agendu.Sotva sa dá „čo i len uvažovať" o tom, že by si Maďarsko mohlo ponechať kontrolu nad nejakým silným portfóliom, povedal jeden z diplomatov.Maďarsko by si chcelo ponechať agendu rozširovania EÚ, ktorú od roku 2019 zastrešuje eurokomisár Olivér Várhelyi . Rozširovanie eurobloku je významná rola, keďže okrem iného zastrešuje aj rokovania o členstve Ukrajiny.Vlády iných členských štátov však podľa spomenutých diplomatov nechcú, aby ho mal na starosti Várhelyi alebo iný kandidát Maďarska. Várhelyi čelí obvineniam, že oslabuje politiku EÚ smerom ku kandidátskym štátom.Európska komisia v tejto súvislosti uviedla, že vlády a budúci zvolený predseda Komisie musia vybrať nových komisárov a že nebude „predbiehať ich rozhodnutia“.