V Seredi otvorili 56. PLANEO so zľavami, za ktorými sa oplatí prísť

30.5.2024 (SITA.sk) - Sereďania budú nakupovať výhodnejšie a modernejšie. Elektro sieť PLANEO otvára svoju 56. predajňu práve v tomto meste.Pre obyvateľov Serede a blízkeho okolia bude nákup spotrebičov, smartfónov a elektroniky ešte dostupnejší.V novej predajni PLANEO si výhodne nakúpite veľké aj malé kuchynské spotrebiče, televízory, vysávače, kosačky a bytové doplnky, ale aj LEGO Star Wars a tisícky ďalších produktov za výhodné ceny. Takisto ako všetky ostatné, aj táto predajňa slúži zároveň aj ako výdajné miesto pre e-shop Planeo.sk.Pri príležitosti otvorenia novej predajne prinášana vybrané produkty (napr. pákové kávovary ), a. Vyškolení špecialisti na elektroniku a spotrebiče sú pripravení každému zákazníkovi pri výbere ochotne poradiť. Predajňa bude otvorená každý deň v čase od 9:00 do 20.00 hod. Využiť môžete ajna stovky produktov ako napríklad vstavané chladničky . Oplatí sa však pozrieť aj viac!Elektrická kolobežkamá dojazd až 65 km, čo je na vozenie sa do práce aj do školy ideálne. Na hrboľatej ceste vás netrasie, pretože má odpružené obe kolesá s bezdušovými pneumatikami. Štyri režimy jazdy, tempomat, LED svetlá vpredu aj vzadu a ďalšie vlastnosti vám zaručujú pohodlnú jazdu.WH vysáva a mopuje súčasne až 200 minút na jedno nabitie, pričom sa orientuje svojou laserovou navigáciou. Po práci sa sám zaparkuje do nabíjacej stanice a tam aj vyprázdni obsah svojho vrecka, aby ste ho nemuseli vy tak často vysýpať.Tak, ako sa byt "povysáva sám", tak sa aj trávnik "sám pokosí". Stačí naň pustiť robustnú, no pritom tichú, ktorá dokáže pokosiť až 900 m2 aj kopcovitého terénu. Nastavíte výšku kosenia, vymedzíte jej priestor a už len pozeráte, ako krásne sa váš trávnik upravuje.Zákazníkom ponúka PLANEO aj služby uľahčujúce nákup, ako doprava STANDARD a PREMIUM s vynesením a zapojením nového a ekologickou likvidáciou starého spotrebiča, možnosť rezervácie tovaru v predajni, okamžitej výmeny, predĺženej záruky, kúpy spotrebiča na splátky a ďalšie. „Ide o úplne novú predajňu v novej lokalite a v novom nákupnom centre. Nie je to však len o výhodnom nakupovaní. Sprevádzkovaním predajne v Seredi sme v regióne vytvorili aj 10 nových pracovných miest,“ hovorí, marketingová manažérka spoločnosti Fast Plus, pod ktorú sieť PLANEO patrí.Stovku nových pracovných miest vytvorila spoločnosť nedávno aj v novootvorenom logistickom centre v Žiari nad Hronom. "Poloha v strede Slovenska je pre operatívne fungovanie logistiky kľúčová. Umožňuje nám to pružne reagovať na požiadavky našich predajní a zákazníkov a tovar dodávať v čo najkratšom čase," vysvetľujea dodáva, že Fast Plus, pod ktorý patrí aj sieť elektropredajní PLANEO, je tak s vyše 700 zamestnancami jedným z kľúčových slovenských zamestnávateľov.Informačný servis