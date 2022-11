Orchester novej generácie LORDS OF THE SOUND sa vracia na Slovensko s novým programom „The Music of Hans Zimmer “

Melódie z filmov "Spider-Man 2", "Temný rytier", "Osamelý jazdec", "Interstellar", "Sherlock Holmes", "Muž z ocele", "Pearl Harbor", "Gladiátor", "Počiatok", "Piráti z Karibiku", "Duch", "Duna", "Wonder Woman", "Leví kráľ" – to všetko sú hity Hansa Zimmera v podaní orchestra LORDS OF THE SOUND!

Hans Zimmer je nemecký skladateľ filmovej hudby, ktorý získal popularitu po uvedení kultového filmu Rain Man. „Pri skladaní hudby pre Rain Mana som stále rozmýšľal: nesnaž sa prehlušiť postavy, netlač sa do popredia. Hlavný hrdina Raymond vlastne nechápe, kde je. Vidí svet inak ako my... Čo tak vytvoriť hudbu pre svet, ktorý existuje len v jeho hlave?“ spomína Hans Zimmer.

Toto dielo znamenalo skutočný prelom v jeho kariére – Zimmer bol nominovaný na Oscara. Najlepší režiséri v Hollywoode sa stavali do radu, aby s ním mohli spolupracovať. A Hans sa úplne oddal práci. Často komponoval hudbu pre dva či tri filmy súčasne. Na štúdio Disney zapôsobila jeho hudba natoľko, že ho oslovili, aby zložil soundtrack pre animovaný film Leví kráľ.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/LORDS-OF-THE-SOUND-The-Music-of-Hans-Zimmer?ID_partner=60

Soundtrack filmu priniesol skladateľovi tri veľmi prestížne ocenenia – Oscara, Zlatý glóbus a Grammy. A v získavaní mnohých ocenení Zimmer pokračoval aj neskôr, pričom sa stal skutočne najlepším z najlepších v Hollywoode. Len zriedkakedy sa slávnostné odovzdávanie Oscarov zaobíde bez nominácie Hansa Zimmera.

Predošlé úspechy koncertov orchestra LORDS OF THE SOUND v spojení s najlepšími skladbami Hansa Zimmera, živé vizuálne efekty, výrazné vokálne party sólistov a zboru, bezuzdná pozitivita a neskrotná energia celého tímu vás vtiahnu do nezabudnuteľných pocitov teplého letného večera, do atmosféry prekrásnej rozprávky naplnenej nádherou symfonického zvuku vašich obľúbených skladieb premiešaného so zvukom rockovej kapely!

Dĺžka koncertu je 2 hodiny a 20 minút vrátane prestávky.

18:00 - open door foje

18:30 - open door sal

19:00 - začiatek predstavenia

