Bojnický zámok: Vianoce, ktoré očaria vaše zmysly

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice pozýva návštevníkov nahliadnuť k vianočnému stolu Jána Pálfiho, Matúša Čáka Trenčianskeho i Jána Korvína. V sprievode zámockého lektora sa pozrú, v akej spoločnosti trávili sviatky Pálfiovci, a spoznajú aj atmosféru príprav štedrovečerného stolovania u Thurzovcov.

Priestory Bojnického zámku doplnia počas decembra vianočné stromčeky, dobové dekorácie aj štylizované ukážky stolovania. Atmosféru podčiarknu zvukové obohatenia a vône nesúce sa slávnostne vyzdobeným zámkom.

K výzdobe zámku prispejú ručne robenými ozdobami a dekoráciami aj deti zo Špeciálnej materskej školy v Prievidzi a žiaci autistických tried Spojenej školy internátnej v Prievidzi.

Lektorované prehliadky vianočne vyzdobeného zámku budú prebiehať od 14. decembra 2022 do 8. januára 2023 vždy od stredy do nedele v čase od 10:00 do 15:00 hod.

V dňoch 24. decembra 2022, 25. decembra 2022 a 1. januára 2023 bude múzeum pre verejnosť uzatvorené.