Organizácia UNESCO odmietla odporúčanie zaradiť Stonehenge na zoznam lokalít svetového dedičstva v ohrození

Kontroverzný plán výstavby

Ochranné opatrenia





Stonehenge stavali v niekoľkých etapách, pričom s tým začali pred 5 000 rokmi. Jeho jedinečný kamenný kruh postavili v období neskorého neolitu asi 2 500 rokov pred naším letopočtom. Na zozname Svetového dedičstva UNESCO je od roku 1986.





24.7.2024 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v stredu odmietla odporúčanie zaradiť Stonehenge na zoznam lokalít svetového dedičstva v ohrození.Odborníci z UNESCO odporučili zaradiť známu prehistorickú kamennú stavbu v južnom Anglicku na tento zoznam pre kontroverzný plán výstavby neďalekého diaľničného tunela na odľahčenie dopravy v oblasti, ktorý by podľa nich mohol ohroziť krajinu v jej okolí. Britská vláda rozhodnutie UNESCO privítala.Ak by Výbor UNESCO na jeho 46. zasadnutí v indickom Naí Dillí odporúčanie podporil, britské úrady by sa ocitli pod väčším tlakom, aby svoje rozhodnutie ešte zvážili. Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny vrátane Kene a Kataru, tvrdili, že úsilie o zmiernenie vplyvu plánovaného tunela na mieste je dostatočné a Stonehenge by nemal byť na zozname pamiatok v ohrození.UNESCO tvrdí, že cieľom zaradenia nejakej lokality do zoznamu ohrozených lokalít svetového dedičstva je upozorniť medzinárodnú verejnosť na naliehavú potrebu ochranných opatrení a „podporiť nápravné opatrenia". Ak sa problémy nenapravia, pamiatky môžu byť vyradené zo zoznamu UNESCO, čo sa však stáva len zriedkavo.Po zamietnutí návrhu na zaradenie Stonehenge na zoznam ohrozených pamiatok sa výbor dohodol, že do decembra 2025 požiada Britániu o aktualizovanú správu o stave jeho zachovania.