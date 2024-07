Európska komisia bola v rokoch 2020 až 2023 hluchá a slepá, vyhlásil Fico. Podľa premiéra eurokomisia uplatňuje „dvojitý kilometer“

„Dvojitý kilometer"

24.7.2024 (SITA.sk) - V rokoch 2020 až 2023 bola Európska komisia hluchá a slepá pri hrubom porušovaní ľudských práv a zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície na Slovensku, o ktorom bola pravidelne informovaná. V súvislosti so správou kritickou k úrovni právneho štátu na Slovensku to vyhlásil predseda vlády Robert Fico Ten kritiku vníma ako odplatu za suverénne postoje súčasnej vlády k mnohým zásadným zahranično-politickým témam, kde Európska komisia očakáva od členských krajín Európskej únie absolútnu poslušnosť.„Európska komisia nevzniesla jedno jediné kritické slovo na adresu vlád Igora Matoviča Eduarda Hegera či Ľudovíta Ódora len preto, lebo tieto vlády boli poslušným vykonávateľom politiky jediného správneho názoru," skonštatoval Fico s tým, že EK v tejto súvislosti uplatňuje „dvojitý kilometer".Zároveň zdôraznil, že EK kritizuje právne predpisy prijaté demokratickým, právnym a suverénnym spôsobom v najvyššom zákonodarnom zbore SR.Fico doplnil, že Príslušné rezorty budú s Európskou komisiou viesť ďalší dialóg, pretože jej odporúčania nezohľadňujú mnohé opatrenia, ktoré do právneho poriadku SR zakotvila súčasná vládna koalícia.Európska komisia (EK) v stredu uverejnila svoju piatu výročnú správu o právnom štáte. V nej systematicky a objektívne preskúmala vývoj v oblasti právneho štátu jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách.EK Slovensku odporúča zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa zabezpečí, aby sa na členov súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád.Ďalej našu krajinu nabáda k tomu, aby zaviedla opatrenia na zavedenie a dodržiavanie dostatočných záruk v prípadoch, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami.