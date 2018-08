Organizácie ponúkajú možnosť vzdelávania v oblasti moderných dejín

Na snímke pri mikrofóne, zľava Zdeno Oravec, Fedor Mikovič, Hanka Kútiková a zvukoví technici Štefan Ivančík a Vladimír Lehoťan v improvizovanom rozhlasovom štúdiu v auguste 1968. Foto: TASR/Karol Demuth Foto: TASR/Karol Demuth

Bratislava 20. augusta (TASR) - Vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa a vojenská akcia vedená proti členovi organizácie znamenala pošliapanie štátnej suverenity krajiny. Vojská ZSSR zostali na našom území ešte viac ako 20 rokov a po celý čas nám pripomínali našu obmedzenú štátnu zvrchovanosť. V spoločnom stanovisko to prehlásila skupina organizácií zameraných na občianske vzdelávanie - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Centrum pre európsku politiku, Inštitút pre verejné otázky , Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Kolégium Antona Neuwirtha a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.Považujú za dôležité, aby ľudia, a to najmä študenti, pochopili udalosti z roku 1968, spoznali fakty o živote na Slovensku v období tzv. reálneho socializmu a porozumeli pojmu štátna suverenita a jeho významu pre spoločnosť. Organizácie preto ponúkajú odborné kapacity a vypracované materiály pre učiteľov a občianskych aktivistov, ktorí by chceli zorganizovať vzdelávacie podujatie. Záujemcom by vysvetlili, čo je to kolektívna bezpečnosť a odlíšili by jej poňatie v podmienkach Varšavskej zmluvy a NATO a zamerali by sa aj na vyjadrenia a skutky súčasných politických činiteľov.uviedli.Veľký rozdiel medzi súčasnosťou a rokom 1968 vidia najmä v tom, že krajiny, ktoré sú spojencami Slovenska v rámci EÚ a NATO, si ctia demokraciu a rešpektujú suverenitu svojich spojencov. Zároveň sú však pripravené splniť si svoju spojeneckú povinnosť, ktorou je vojenská pomoc v prípade napadnutia iným štátom.uviedli. Dodali, že vyjadrenia prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, obsadenie Krymu a oblastí na východe Ukrajiny, na severe Gruzínska alebo v moldavskom Podnestersku pripomínajú udalosti roku 1968.