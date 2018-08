Šéf nemeckej diplomacie si v Auschwitzi uctil obete holokaustu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osvienčim 20. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas si v pondelok uctil obete holokaustu počas svojej návštevy v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz, kde bolo počas druhej svetovej vojny zavraždených viac ako milión ľudí.povedal Maas podľa agentúry DPA. Samotnú návštevu Auschwitzu označil šéf nemeckej diplomacie za gestoMaasa počas pondelňajšej návštevy Poľska čaká ešte stretnutie so šéfom poľskej diplomacie Jacekom Czaputowiczom, ktoré by malo byť zamerané na posilnenie bilaterálnych vzťahov, priblížila agentúra AP.Nemecko a Poľsko sú susedmi, spojencami i dôležitými obchodnými partnermi. V ich vzťahoch však existuje aj určité napätie, Varšava totiž tvrdí, že jej Berlín dlhuje asi 744 miliárd eur za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny.Berlín zase nesúhlasí so zmenami v poľskej justícii, presadzovanými tamojšou vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Zmeny kritizuje aj Európska únia, obávajúca sa oslabenia nezávislosti poľských súdov. PiS naopak tvrdí, že reformami sa snaží o zefektívnenie súdnictva a odstránenie sudcov z éry komunizmu. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.