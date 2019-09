Organizácie sa o cenu Natura 2020 môžu uchádzať do 15. októbra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenské organizácie, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, ale aj jednotlivci sa môžu do 15. októbra prihlásiť do súťaže o cenu Natura 2000. Súťaž vyhlásila Európska komisia a informuje o nej Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že do minulých ročníkov sa Slovensko úspešne zapojilo. Projekt ochrany Strážovských vrchov sa napríklad dostal medzi finalistov a projekt cezhraničnej spolupráce v okolí Dunaja dokonca medzi víťazov.Komisia odovzdá ocenenia za najvýznamnejšie úspechy v oblasti ochrany prírody 21. mája 2020 v piatich kategóriách. Na základe výsledkov verejného hlasovania tiež udelí. Víťaza tohto ocenenia môžu občania vyberať prostredníctvom verejného hlasovania na webovom sídle ceny Natura 2000.Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty EÚ vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Pozostáva z chránených vtáčích území a z území európskeho významu.