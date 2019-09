Organizácie v zdravotníctve žiadajú dofinancovanie rezortu

Na snímke riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ambulancie, nemocnice, zdravotné poisťovne aj strešná pacientska organizácia žiadajú o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku o 150 miliónov eur. V spoločnom memorande, ktoré v stredu odovzdajú šéfovi parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi (SNS), poukázali, že súčasný rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje.píše sa v spoločnom memorande. Signatári pripomínajú zvýšenie miezd v zdravotníctve, sociálne balíčky, rekreačné poukazy, zníženie platieb za poistencov štátu i nižší rast ekonomiky. Ochrana života a zdravia občanov je podľa nich ohrozená.Memorandum podpísali prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth, prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková, vrátane šéfov všetkých troch poisťovní pôsobiacich na Slovensku.konštatujú v spoločnom vyhlásení. Žiadajú o stabilizáciu systému financovania zdravotníctva do budúcnosti tak, aby rozpočet zohľadňoval reálne potreby a rozvoj a aby podiel výdavkov štátu na zdravotníctvo kontinuálne rástol, až do dosiahnutia podielu na HDP zodpovedajúcemu priemeru štátov Európskej únie.Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana v utorok (10. 9.) avizoval, že do konca septembra by malo byť jasné, koľko peňazí bude potrebných na dofinancovanie rezortu zdravotníctva. Inštitút je posledných 13 mesiacov zodpovedný za prípravu rozpočtu pre zdravotníctvo. Jeho šéf súhlasí, že dofinancovanie bude určite potrebné.uviedol.Dofinancovanie bude však podľa Smatanu určite potrebné z viacerých dôvodov.komentoval šéf IZP s tým, že keď inštitút pripravoval rozpočet, neplánoval s infláciou či s časovým posunom niektorých zmlúv, ale napríklad ani s vysokým nárastom cien energií. Otázkou podľa jeho slov je, ako systém nastaviť tak, aby sa potreba dofinancovania nezopakovala. Na to, aby bolo jasné, aká presná suma na dofinancovanie bude potrebná, je potrebné vedieť napríklad výšku sumy, o ktorú prídu zdravotné poisťovne pre zákon, ktorý ruší vymáhanie starých exekúcií.