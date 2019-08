Organizátori Bratislavských jazzových dní aj tento rok hľadajú talenty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) - Šancu zahrať si na 45. ročníku Bratislavských jazzových dní dostanú mladí slovenskí hudobníci aj tento rok. Kapely a hudobné projekty sa môžu organizátorom hlásiť do 26. septembra. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.Organizátori žánrové hranice nekladú, dôležité je, aby to muzikanti s hudbou mysleli vážne.uviedol pre médiá organizátor festivalu Pavel Daněk.Z prihlásených kapiel budú vybratí finalisti, tí si zahrajú na tohtoročných Bratislavských jazzových dňoch Slovenská sporiteľňa, ktoré sa budú konať od 25. do 27. októbra. Víťaz, ktorého vyberú fanúšikovia hlasovaním, má istý koncert na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní 2020. Víťazom minuloročnej súťaže je projekt Tibor Feledi Quintet, ich koncert si fanúšikovia budú môcť užiť 25. októbra.Zoznam víťazov predchádzajúcich ročníkov je pestrý: The Illusions Trio (2010), FAT breakFAST (2011), Martin Uherek Quartet (2012), Maringotka (2013), Groove Hub (2014), Cha Bud! (2015), Ľudové mladistvá (2016), Carpet Cabinet (2017) a Tibor Feledi Quintet (2018).Kapely, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže a mať šancu zaradiť sa do zoznamu víťazov sa môžu prihlásiť do 26. septembra. Svoje sklady, spolu s krátkou biografiou a fotkou je potrebné zaslať na rockpop@rockpop.sk alebo poštou na Rock Pop Bratislava, P. O. Box 55, 814 99 Bratislava.