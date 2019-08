Zomrela módna návrhárka Isabel Toledová, ktorej šaty nosila aj Obamová

Isabel Toledová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. augusta (TASR) - Vo veku 58 rokov zomrela Isabel Toledová, americká módna návrhárka kubánskeho pôvodu s avantgardným vkusom, ktorá navrhla niekoľko šiat pre Michelle Obamovú. Patrili medzi ne aj slávne citrónovožlté, ktoré si niekdajšia americká prvá dáma obliekla v roku 2009 na inauguráciu svojho manžela do prezidentského úradu.Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie, ktoré médiám mailom zaslal Toledovej módny dom. Podľa tejto správy podľahla návrhárka rakovine prsníka. Bližšie podrobnosti o jej úmrtí neboli bezprostredne známe.Toledová predstavila svoju prvú kolekciu už v roku 1985. Pozornosť však na seba pritiahla až po tom, ako niektoré z jej šiat začala nosiť Michelle Obamová. Najznámejšími boli práve jemne citrónovožlté šaty s farebne zladeným kabátom, ktoré si Obamová obliekla v roku 2009 na inauguráciu svojho manžela do prezidentského úradu.Toledová sa narodila v roku 1961 na Kube. Ako tínedžerka sa presťahovala do amerického štátu New Jersey, kde vyštudovala strednú školu a zoznámila sa so svojím manželom a neskorším spolupracovníkom, maliarom Rubenom Toledom. Neskôr navštevovala módne univerzity v New Yorku, štúdium však neukončila.V roku 2006 sa Toledová stala kreatívnou riaditeľkou módneho domu Anne Klein, pomenovanom po americkej návrhárke. Pod touto značkou mala vo februári 2007 v rámci newyorského týždňa módy aj svoju prvú prehliadku. S týmto módnym domom sa však zakrátko rozišla a vrátila sa k práci už len pod vlastným menom.