Organizátori chystajú v Jasnej podujatie, aké ešte nezažila a trofeje sú z dielne svetoznámej umelkyne (foto)

28.11.2023 (SITA.sk) - Necelé dva mesiace pred pretekmi Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v slovenskom stredisku Jasná organizátori prezradili, že pod Chopkom chcú hostiť ženskú lyžiarsku elitu každé tri roky.Kým v roku 2021 sa v Jasnej súťažilo v úvode marca, teraz sa Slovákom ušiel lepší januárový termín. A podľa prezidenta Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martina Paška je to posun k lepšiemu.„Nie je náhoda, že sa nám podarilo vybaviť januárový termín. V januári je kvalita klimatických podmienok vždy špičková. Je pravá zima. V marci je už cítiť aj jar, vtedy musí byť úsilie enormné, aby bola zjazdovka pripravená stopercentne," uviedol Paško a na margo snahy organizovať preteky SP pravidelne doplnil: „Tak nám to ekonomicky na takéto veľké podujatie, akým Svetový pohár je."Podľa šéfa organizačného výboru Jiřího Trumpeša informoval o tom, že v Jasnej za krátky čas pripravujú akciu, akú Jasná ešte nezažila.„Na organizáciu podujatia sme mali len trištvrte roka, no s plným nasadením všetkých pracovníkov strediska ako aj našich partnerov sme pripravili podujatie v takom rozsahu, aký Jasná ešte nezažila. O to väčší tlak je aj na ekonomickú stránku podujatia a potrebu naplniť rozpočet. Menšiu časť nákladov sa nám podarilo pokryť z predaja vstupeniek, všetko ostatné je na organizátoroch a partneroch. Práve preto si vážime podporu každého sponzora, pretože bez ich pomoci by sa akcia jednoducho nemohla uskutočniť,“ prezradil. Potvrdil tiež, že vstupenky pre divákov sú vypredané.Organizátori podujatia v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave predstavili nového generálneho partnera - spoločnosť Niké. Podľa marketingového riaditeľa pretekov Petra Pukaloviča prejavili záujem aj mnohé ďalšie slovenské firmy.„Som rád, že sa nám podarilo ponechať si právo na predaj reklamného priestoru vo Svetovom pohári. Stavili sme na správnu kartu. Dnes tu sedíme a za nami je vidieť množstvo slovenských firiem, ktoré podporili toto podujatie. Fakt, že máme Svetový pohár na Slovensku podporený slovenskými značkami je jasný signál aj iným športovým odvetviam. Firmy sa rozhodli zveriť nám dôveru aj napriek tomu, že táto doba nie je najľahšia. Veľmi si to vážime. Je to dôkaz, že keď vytvoríme dobrý a kvalitný produkt, dokážeme financovať podujatie aj zo slovenských spoločností,“ uviedol.Najlepšie lyžiarky v Jasnej sa môžu tešiť na pekné trofeje z dielne svetoznámej umelkyne Gordany Glass. „Jej diela už pri návšteve Slovenska dostali skutočné celebrity ako pápež Benedikt XVI. či britská kráľovná Alžbeta II., pre ktorú vyrobila sklenenú šperkovnicu vykladanú zlatom a platinou," prezradili organizátori.Umelkyňa na svojich dielach stále intenzívne pracuje. Preteky SP v Jasnej sa uskutočnia 20. a 21. januára 2024 a súťažiť sa tam bude v obrovskom slalome a slalom.Ešte pred príchodom na Slovensko absolvujú najlepšie lyžiarky na svete slalomy vo francúzskom Courcheveli, rakúskom Lienzi, slovinskej Kranjskej Gore a rakúskom Flachau.Obrovské slalomy predtým odjazdia ešte v dvakrát v kanadskom Tremblante a raz v rakúskom Lienzi aj slovinskej Kranjskej Gore.