Organizátori MEJ sú s ich priebehom spokojní

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 18. augusta (TASR) - Organizátori ME juniorov a ME do 23 rokov vo vodnom slalome a freestyle na kajaku na kanáli v Čunove, sa pred i počas šampionátu môžu spoľahnúť na dobrého partnera. Šéf organizačného výboru ME Pavol Miťko je s priebehom kontinentálneho šampionátu spokojný, sťažovať sa nemôže ani na počasie.Šampionát v Čunove je okrem tradičných disciplín na divokej vode obohatený aj o freestyle.povedal pre TASR Miťko. Výpravy sú spokojné, organizátori museli riešiť iba pár sťažností:Organizátori privítali v Čunove aj niekoľko tímov, ktoré na kanál prišli po prvý raz:Predseda OV Miťko je spokojný aj s počasím, hoci by ho potešilo pár kvapiek dažďa.Pred šampionátom sa musel upravovať aj kanál v Čunove, o ten je však postarané aj počas súťaží.uzavrel pre TASR Miťko.